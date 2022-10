„Inimeste närvid on läbi, mõned karjuvad. Üks vigastas ennast“. Milline on olukord Narva piiril ja millega peavad vabatahtlikud rinda pistma?

Eestis tegutseva mittetulundusühingu Mariupoli Sõbrad Eestis (vene keeles Друзья Мариуполя в Эстонии) juhatuse liikme Aleksandra Averjanova sõnul on Narva piiripunktist tulnud signaale, mille kohaselt pööratakse Ivangorodi piiripunktis busse ja Ukraina põgenikke ümber. Neid ei lasta läbi, sest järjekord on liiga pikk. „Šumilkinos ja Kunitšina Goras seisavad nad samuti kõik tänavatel,“ ütles naine. „Vene vabatahtlikud ütlesid Eesti vabatahtlikele, et nad saadavad inimesi Lätti.“