Sven Mikser Iraanis režiimi vahetumas ei näe: selliseid võltskoidikuid on olnud 43 aasta jooksul päris mitu

Septembrikuu keskpaigast saati on Iraani ühiskonda raputanud laialdaselt vohav mässumeelsus, mille tulemusena on surma saanud üle 80 protestija ning kinni on peetud meeleavaldajaid suisa tuhandeid. Kuigi iraanlased ise on kohati toonitanud, et nüüd näib võimuvastastel olevat rohkem jõudu taga kui möödanikus, siis sealseid olusid hästi tundval Sven Mikseril on meel drastiliste muutuste suhtes skeptiline.

„Kogu islamivabariigi enam kui 40-aastase ajaloo jooksul on olnud erinevatel põhjustel mitmeid protestilaineid, mis on reeglina üsna brutaalselt maha surutud,“ märkis ta Delfile. „Võltskoidikuid, kus on oodatud, et rahva rahulolematus teeb kohe-kohe režiimile lõpu, on 43 aasta jooksul olnud päris palju. Praegused protestid on küll suured, kuid ei midagi ennenägematut. Ma ei hakka tegema mingeid õhinapõhiseid oletusi, mis nüüd saama hakkab - ega selline riigikorraldus, selline režiim, ei saa kesta igavesti. Aga 40 aastat on ta siiski õige mitmete tõenäosuste kiuste vastu pidanud.“

Siiski näeb ta, et praegustel protestidel on potentsiaali ühiskonda korralikult raputada küll.

„Seal on arvestatav haritud, maailmast üht-teist teadev ühiskonnaklass, kel on rahulolematus keskaegsete valitsemisnormide suhtes. Vahepeal on peale kasvanud uued põlvkonnad, ka Iraani ühiskond uueneb pidevalt. Üks suuremaid teelahkmeid seisab peagi ees, kui hakatakse praegusele juhile järeltulijat otsima. See on üks selline koht, kus väga paljud inimesed Iraanis ja väljaspool küsivad, kas saab samaviisi edasi,“ oletas Mikser. „Lisaks on kehv ka Iraani majanduslik olukord. Ning kindlasti pole ka üsnagi hiljuti valitud konservatiivsete vaadetega president suutnud suuremat osa rahvast veenda.“

Mis siis ometigi Iraani režiimi jalul veel hoiab?

Mikser rõhutas, et praegustel valitsejatel on tugev toetus lojaalsete ja brutaalsete julgeolekujõudude poolt.