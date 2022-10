Euroopa Komisjon soovitab riikidel karmistada Vene kodanikele viisade väljastamist

Komisjon põhjendab sisenemisreeglite karmistamise vajadust Venemaa agressiooniga Ukrainas ning hiljuti alanud mobilisatsiooniga Venemaal. „Seda juhendit tuleb käsitleda geopoliitiliste ja julgeolekuprobleemide kontekstis seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Hiljutine sõja eskaleerimine Venemaa poolt, sealhulgas mobilisatsiooni ja libareferendumite kaudu, on toonud kaasa Venemaa Föderatsioonist põgenevate kodanike, sealhulgas sõjaväekohuslaste ja nende perekonnaliikmete arvu suurenemise.“

„Liikmesriigid peaksid kohaldama reisi põhjendatuse hindamisel ranget lähenemisviisi. See kehtib ka Venemaa kodanike puhul, kes põgenevad mobiliseerimise eest,“ rõhutab komisjon.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela selgitas sotsiaalmeedias, et juhendi kohaselt võiks uusi viisataotlusi Vene kodanikelt vastu võtta vaid nende alalise elukoha konsulaatides. „See tähendab, et venelased, kes on põgenenud Gruusiasse või Armeeniasse, ei saa seal taotleda omale viisat Euroopa Liidu riikide saatkondadest.“