Eestis elav iraanlanna: muutused on Iraani ühiskonnas juba alanud – iraanlased ei aktsepteeri enam islamivabariiki

Delfiga suhelnud (ning anonüümsust palunud) Tallinnas elav iraanlanna sõnas oma kodumaast ülerulluva protestilaine taustal, et meeleavaldused tulenevad puhtalt inimeste vihast, mida on üle nelja kümnendi alla surutud.

„Loosung „naine, elu, vabadus“ ühendab praegu tänavatel kõiki. Sel meeleavaldusel on iga rassi, soo ja poliitilise rühma kõla, kel pole olnud lubatud valitsemises kaasa rääkida ja keda režiim on seni kuritarvitanud. Tänavatel võitlevad praegu vaprad noored mehed ja naised, kes on valmis ohverdama oma elu oma vabaduse eest,“ kirjeldas ta Iraanis toimuvat.