Välisministeerium: toetame demineerimisvarustuse saatmist Ukrainale rohkem kui 300 000 euroga

Välisminister Urmas Reinsalu sõnas, et Venemaa sõja tõttu on Ukraina territoorium ulatuslikult mineeritud ning maamiinid ja muud mahajäetud lõhkekehad ohustavad iga päev miljonite ukrainlaste elusid. See süvendab sõja tõttu tekkinud humanitaarkriisi.