OTSEBLOGI | Ukraina ida väegrupeering: Vene väed Lõmani piirkonnas on ümber piiratud

„Vene grupeering Lõmani piirkonnas on ümber piiratud. Jampili, Novoselivka, Šandrõholove, Drobõševe ja Stavkõ asulad on vabastatud, seal jätkuvad stabiliseerimistoimingud,“ ütles Tšerevatõi.

„Ma arvan, et ööpäeva-kahega sulgeme me Lõmani teema, selge, et lahingud ei pruugi veel lõppeda, nad võivad veel linnas vastu pidada, aga saatus on selge, see on juba otsustatud, nad ei tee sellega midagi,“ lausus Arestovõtš.