Biden: härra Putin, Ameerika on valmis iga tolli NATO territooriumi kaitsmiseks

„Ameerika on koos meie NATO liitlastega täielikult ettevalmistatud iga tolli NATO territooriumi kaitsmiseks. Iga tolli,“ ütles Biden Valges Majas, vahendab CNBC. „Niisiis, härra Putin, ärge mõistke valesti, mida ma ütlen. Iga tolli,“ lisas Biden. „Ameerika ja tema liitlased ei kavatse, las ma rõhutan seda, ei kavatse lasta end Putinil ning tema hoolimatutel sõnadel ja ähvardustel hirmutada. Ta ei pane meid hirmu tundma ja ta ei hirmuta meid. Putini tegevus on märk, et ta on raskustes.“