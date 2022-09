NATO peasekretär: Ukrainal on õigus valida oma teekond. Liikmeks võtmiseks peavad kõik nõus olema

"Me jälgime Venemaa tegevust väga hoolikalt. Nad peavad aru saama, et tuumasõja võitmine ei ole nende jaoks võimalik. Sellel oleks ülitõsised tagajärjed,“ ütles Stoltenberg pöördumises. Ta lisas, et see sõnum on Venemaale selgelt edasi antud. „Seetõttu toetame ka Ukrainat edasi.“

Peasekretär ütles, et oblastite annekteerimine on mitte tugevuse, vaid nõrkuse märk ning et Putin on enda strateegiliste eesmärkide saavutamisel läbi kukkunud. „Donetsk kuulub Ukrainale. Luhansk kuulub Ukrainale. Žaporižžja kuulub Ukrainale. Herson kuulub Ukrainale. Just nii, nagu ka Krimm,“ lausus norralane.

Stoltenberg rõhutas samas, et NATO ei ole konflikti osapool. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas täna, et riik taotleb kiirkorras alliansi liikmeks vastu võtmist ehk samadel alustel, nagu Soome ja Rootsi. Peasekretär möönis, et Ukrainal on täielik õigus taotlus esitada, ent et selleks on vaja iga NATO liikmesriigi nõusolekut.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu andis mõista, et Ukraina võib arvestada oma Balti sõprade toetusega. Tegemist on kolme Balti välisministri ühisavaldusega.