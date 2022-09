Kaja Kallas: tuumariigid on öelnud Putinile, et selle relva kasutamise järel tagasiteed poleks

Valitsusjuht tunnistas ka, et pärast Nord Streami gaasijuhtmete plahvatusi tuleb tegeleda Eestit ja Soomet ühendavate Estlink 1 ja Estlink 2 elektrikaablite turvalisuse küsimusega.

Kas see, millest Putin rääkis, muudab midagi Eesti ja meie tegevuste vaatest?

Ei muuda. Nagu me oleme öelnud, ei tunnusta me kunagi neid libareferendumeid ja Putini ajalookäsitlust. See on selge territooriumite röövimine vägivalla teel ja seda me kuidagi ei tunnusta.

Kas Euroopa Liidu liidrite silmis on ka midagi muutunud? Kas nende hoiak on pärast Putini viimaseid samme teravamaks muutunud?

Kõik ütlevad seda, et Putin selgelt eskaleerib olukorda veel järgmisele tasemele. See on ohuks loomulikult kõigile ja seda me järgmise nädal mitteametlikul tippkohtumisel kindlasti arutame.

Mis saab olema kaheksandas sanktsioonidepaketis?

Väga palju järele jäänud ei ole. Euroopa Liidul on eelkõige majanduslikud tööriistad. Oleme teinud seitse paketti ja kaheksas on käsil. Meie arvates peaks seal olema Vene nafta ja gaas, aga laua taga on erinevaid vaateid. Räägitakse krüptotehingute piiramisest, mis oli meie soov, ja veel elemente. Lõplikult otsustame ülemkogul.

Kas Viktor Orbániga saame hakkama (Ungari peaminister – toim), et ta ei hakkaks jälle pidurdama?

Eks seda ole näha, praegu on vara öelda. Eelmisel korral oli Ungari sõnades tugevam kui laua taga. Kui ka seekord on nii, siis ehk siiski kõik sujub. Tähtis on ühtsust hoida, aga selge on see, et see läheb järjest keerulisemaks.

Putin ütles täna tuumarelvade kohta, et USA lõi 1945. aastal Hiroshima ja Nagasaki ründamisega pretsedendi, justkui viidates sellele, et ehk nemad kasutavad ka. Kui tõsiselt me seda ohtu võtame ja mis oleks lääne vastus?

Loomulikult me võtame seda tõsiselt. Need riigid, kellel on tuumarelv, on saatnud välja selge sõnumi, et sealt mingit tagasiteed ei oleks, kui sellist relva kasutatakse. Nad on Putinit hoiatanud ning seda saavadki teha need riigid, kellel selline relv samuti on.