Ukraina tahab kiirkorras NATO-sse. Zelenskõi: nägime Soome-Rootsi puhul, et see on võimalik

„Me näeme, kes meid ähvardab. Kes on valmis tapma ja sandistama. Kes ei peatu ühegi metsikuse eest, et oma kontrollitavat ala laiendada,“ ütles Ukraina president Kiievis liitumistaotluse allkirjastamisel. „Kui me ei peataks Venemaad meie piiridel, ei peatus nad. Järgmised oleksid Balti riigid, Poola, Moldova, Gruusia, Kasahstan...“

„Meie riik pakkus Venemaale kokkulepet eksisteerida võrdsetel, ausatel, väärikatel ja õiglastel tingimustel. On ilmne, et selle Venemaa presidendiga on see võimatu. Ta ei tea, mis on väärikus ja ausus,“ ütles Zelenskõi. Riigipea ütles, et Ukraina on küll valmis dialoogiks Venemaaga, ent alles siis, kui Venemaal on uus president.