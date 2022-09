PPA hoogsalt levivast valeinfost: Eesti ei sulge oma piiripunkte

„Täna on hakanud põgenike seas levima info sellest, et Eesti võib peagi piiripunktid sulgeda. Tegemist on valeinfoga ja Eesti oma piiripunkte ei sulge. Meil ei ole infot sellest, kas ja millisel juhul võiks põgenikele oma piiripunktid sulgeda Venemaa,“ teatas PPA sotsiaalmeedias.