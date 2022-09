Indrek Tarandi suhtes läbi viidud kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteediga

„Kriminaalmenetluse oluliseks eesmärgiks on tagada see, et süüteo toime pannud inimene käituks edaspidi õiguskuulekalt ning karistamine pole alati kõige parem meetod, kuidas inimese käitumist muuta. Tihti on muud meetmed, näiteks sotsiaalprogrammid või alkoholitarvitamise häire ravi läbimine palju efektiivsemad. Kuna roolist kriminaalses joobes tabatud I. Tarand mõistab ning tunnistab oma eksimust ning on menetluse käigus ka ise omal initsiatiivil astunud samme, et sellist olukorda tulevikus vältida, leidis prokuratuur, et tema kriminaalkorras karistamine ei ole vajalik,“ selgitas ringkonnaprokurör Ansip-Kukk.