DELFI SOOMES | Viimased turistiviisaga üle piiri pääsenud: Venemaalt väljasõidu takistamine on vale, eriti arvestades riigi poliitilist seisu

Alates 21. septembrist, kui Venemaa president Vladimir Putin kuulutas välja osalise mobilisatsiooni, on Soome sisenenud umbkaudu 67 000 Vene Föderatsiooni kodanikku. Neist umbes 27 000 ehk 40% on tulnud läbi Vaalimaa piiripunkti kagu-Soomes, mis on kõige lühem tee Peterburist Helsingisse.

Ainuüksi 23.-25. septembri nädalavahetusega sisenes riiki ligi 20 000 venelast, päevane number püsis stabiilselt 7000 ringis.

Järgnevatel päevadel on vool aeglustunud 4000 piiriületaja kanti päevas, nii ka neljapäeval. Lõunal väljakuulutatud kord, et turistiviisaga reisijatel enam Soome asja pole, piiril tunglemist ei tekitanud. Soome piirivalve usub, et järgnevatel päevadel jätkub liiklus samas tempos ning uue piirangu mõju võib näha alates tulevast nädalast.

„Me ei oota järgmise paari päeva jooksul väga liikluse kahanemist. Aga pärast seda, järgmisel nädalal, ootame suurt langust. Me oleme hankinud lisapersonali, et meil oleks sisenejate keelustamiseks rohkem üksuseid, sest see nõuab rohkelt administratiivtööd, et kellelegi sissepääsu keelustada,“ kommenteeris Delfiga suhelnud Soome piirivalve esindaja Markus Haapasaari. Juba reede pärastlõunaks oli piirilt tagasi suunatud enam kui sada inimest.

Piiriületajate profiil on püsinud sama

Soome piirivalve sõnul ei ole osalise mobilisatsiooni väljakuulutamine piiriületajate profiili niivõrd muutnud, kui võiks arvata.

Reisijate profiil on endiselt peamiselt samaks jäänud. Perekonnad, kes reisivad erinevatesse Euroopa riikidesse, puhkusele Soome või oma pere juurde. Või inimesed, kes tõesti elavad Soomes või Euroopas, kellel on elamisload või õpilasviisad,“ sõnas Haapasaari vastuseks küsimusele, kas 21. septembrist saati on peamisteks piiriületajateks värbamisealised mehed.

Üldiselt ollakse nii Soome piirivalves kui pressis arvamusel, et turistiviisa keelustamine piiriliiklust üleliia ei kahanda.