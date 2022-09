Vene välisluureteenistusel on andmeid „lääne jälje“ kohta Nord Streami plahvatustes

„Meil on materjalid, mis osutavad lääne jäljele nende terroriaktide organiseerimisel ja läbiviimisel,“ teatas Narõškin täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Narõškin ütles, et lääneriigid asusid juba järgmisel päeval selle terroriakti autoreid otsima.

„Ma korrigeeriksin veidi seda hinnangut. Minu arvates teeb lääs kõik, et varjata selle rahvusvahelise terroriakti tegelikke toimepanijaid ja organiseerijaid,“ lausus Narõškin.

Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev teatas SRÜ riikide luurejuhtide nõupidamisel omalt poolt, et „on ilmselge, et peamine kasusaaja, eelkõige majanduslikult, on USA“.