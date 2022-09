VIDEO | Zelenskõi kutsus Venemaa põlisrahvaid vabadusvõitlusele: teie pojad ei pea Ukrainas hukkuma

„Keegi ei tohiks osaleda häbiväärses sõjas. Dagestanlased ei tohiks hukkuda Ukrainas. Tšetšeenid, ingušid, osseedid, tšerkessid ja kõik teised rahvad, kes on sattunud Vene lipu alla. Kokku ligi 200 rahvast. Te teate, kes neid Ukrainasse saadab. See, kes saadab, tahab neist teha „veose 200“ (nii nimetatakse Vene armees surnukehi – toim). Ja kas te tahate seda? Ei, ma olen kindel, et te tahate elada. Ma olen kindel, et te olete valest väsinud. Ma olen kindel, et te teate, et võidelda tuleb kohe, et Venemaa kodanikud on läinud sõtta, neid aetakse kunstlikult vaesusse, võlgadesse, inimesi hirmutatakse repressioonidega, mürgitatakse propagandaga. Te saate seda muuta. On vaja ainult mõista, kes on tegelikult teie jaoks sümbol, kes on teie jaoks kangelane, kes on teie ajaloo uhkus ja kes tahab lihtsalt teid ära kasutada. Võidelge, võitke,“ lausus Zelenskõi.