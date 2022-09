Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu liitub erakonnaga Eesti 200: tegin otsuse hiljuti

Stoicescu on varemgi Eesti 200 alt valimistel kandideerinud. „Selles mõttes pole erakordne, et ma kandideerin, aga otsustasin nüüd ka erakonda astuda,“ ütles Stoicescu.

Enda sõnul näeb ta muudatuste vajadust Eesti poliitikas. „Ma näen, et on olulisi asju, mida võiks teisiti teha,“ ütles Stoicescu. Mis need olulised asjad on? „Alates sellest, kuidas poliitikat tehakse ning kui ausalt ja õigeaegselt tehakse otsuseid,“ ütles Stoicescu ning tõi näiteks LNG-terminali ehituse venimise. „Näiteid on tegelikult palju.“