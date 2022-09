OTSEBLOGI | Kreml: hakkame hindama Ukraina lööke „uute territooriumide“ pihta agressioonina Venemaa vastu

Peskovilt küsiti, kuidas hakkab Venemaa suhtuma võimalikesse löökidesse uute territooriumide pihta, mis lähevad Venemaa koosseisu, kas seda hakatakse hindama agressiooniks Venemaa vastu koos sellele vastava vastusega või on see midagi muud, vahendab Interfax.

„Ei, midagi muud see olema ei hakka,“ ütles Peskov.

Zaporižžjas humanitaarkolonnile antud raketilöögis hukkunute arv kasvas 25-ni. Vigastatuid on umbes 50, teatas Ukraina peaprokuratuur.

„Praegu on teada 25 hukkunust ja umbes 50 vigastatust, kannatanute hulgas on lapsed... Algatatud on menetlus sõjaseaduste ja -tavade rikkumise kohta,“ öeldakse teates.