Ukraina asepeaminister palus teiste hulgas Eestil aidata krimmitatarlastel mobilisatsiooni eest põgeneda

„Okupatsioonivõimud Krimmis on alustanud ebaseaduslikku mobilisatsiooni. Nad on hakanud massiliselt mobiliseerima krimmitatarlasi ja teisi Krimmi põlisrahvaid osalemiseks sõjas okupantide poolel. On selge, et sellisel tegevusel on genotsiidi tunnused. Krimmitatarlased ja teised Ukraina Krimmi põlisrahvad püüavad kogu jõust mobilisatsiooni vaenlase armeesse vältida,“ kirjutas Vereštšuk.