Lauri Läänemets Reinsalu „meelsuskontrolli“ ideest: ma ei saa aru, mis probleemi me lahendame

Reinsalu: „Ma arvan, et on täiesti adekvaatne panna lauale küsimus, et tegelikult inimesed peaksid andma lojaalsusdeklaratsiooni. See tähendab hinnangu selle kohta, milline on nende arusaam, mis puudutab Venemaa genotsiidisõda, milline on inimeste arusaam, mis puudutab Eesti minevikku ja Eesti õigusvastast okupeerimist ja annekteerimist.“

Koalitsioonikaaslane, sotsiaaldemokraatide esimees ja siseminister Lauri Läänemets ei mõistnud tema mõttekäiku, mis puudutas kodakondsuse andmist. „Ma pean ütlema, et mulle jääb see konstruktsioon segaseks. Ma ei saa aru, mis probleemi ta lahendab,“ ütles Läänemets.

Siseminister selgitas, et kodakondsuse taotlejatele tehakse kontrolli juba praegu ning see on oluliselt põhjalikum kui kuhugi mõne allkirja panemine. „Teise riigi salateenistuse agent sellist võimalust ainult ootab – paned lihtsalt allkirja, et ma ei tee midagi paha.“

Läänemets ütles, et see ei aitaks ja meelsuskontrolliga ei muutuks midagi. „Taustatööd juba teeme ning seejuures päris hästi.“

Eriolukorrast Läti piiril: neil on teistsugune kord

Minister andis mõista, et eriolukorra kehtestamine Läti piiril ei tähenda seda, et seal on olukord pingeline, ammugi ei saa rääkida vajadusest Eesti piiri tõttu eriolukorda kehtestada. „Neil on lihtsalt erinev seadusandlus ja loogika. See võimaldab neil vajadusel paremini ressurssi kaasata ja tagada teatud valmisoleku ja vahendid,“ selgitas Läänemets.

Eesti piiril on olukord rahulik, kuigi paarsada mobilisatsiooni eest põgenevat meest on tulnud tagasi saata. Kuigi eelmisel nädalal toimus 8000 piiriületust Venemaa föderatsiooni kodanike poolt, oli 80% juhtudest tegemist Eesti elanikega. „Ostsid odavama vorsti ja tulid tagasi,“ näitlikustas siseminister. „Mingit survet tekkinud ei ole.“