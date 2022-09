Õpetajate streiki ei tule. Juba järgmisel aastal seisab uus valitsus selle ohuga siiski silmitsi

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles Delfile, et rahulolu tänastel palgaläbirääkimistel haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega ei saavutatud. „Siiski on valitsuse pakutud 1749 eurot õpetajate töötasu alammääraks see summa, mida me kevadel läbirääkimisi alustades taotlesime,“ ütles Voltri.