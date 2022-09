Elron lõpetab venekeelsete teavituste jagamise Balti jaama valjuhääldites

Ta tõi Elroni veebilehe statistikale toetudes esile, et sõiduplaanide ja piletisüsteemi kasutajatest pooled teevad seda eesti keeles ning ligi 50 % kas vene või inglise keeles. Kusjuures viimastel aastatel on kasvanud just ingliskeelse info kasutajate arv Elroni kodulehel.

„Kuna Balti jaamas on ajalooliselt olnud kasutuses kakskeelne teavitus ja igapäevaselt väljub sealt ka ida-suunalisi ronge, kus paljud reisijad on vene keele rääkijad, siis seni oli teine teavitus vene keeles. Viimastel aastatel on kasvanud muukeelsete reisijate arv just ingliskeelsete reisijate poolest. Mõistame, et üleminek ingliskeelsele teavitusele on vajalik ning seejuures ootus vene keelest loobumisele on põhjendatud ja viimasel ajal kasvanud,“ rõhutas Kulderknup.