VIDEO | Kaja Kallas briti vägedest: Boris Johnsoniga oli meil arusaamine, et ajutised väed jäävad kuni sõja lõpuni

Suurbritannia tõi siia lisavägesid. Need väed, mis siin [püsivalt] on, mis on nende lubatud, on samad. Nad tõid lihtsalt lisaväed juurde ja kohe algusest peale ütlesid, et see on ajutine. Rääkisin ka tolleaegse peaministriga (Boris Johnson – toim), et kas me saame ühtemoodi aru, et see „ajutine“ ei saa lõppeda enne seda, kui lõpeb sõda Ukrainas. Temaga meil selline arusaamine oli, aga hetkel jah... Meile poliitilisel tasandil seda otsust ka teatavaks ei ole tehtud, kuigi see varasem hoiatus tõesti oli, et nad on siin ajutiselt.