VIDEO | Reinsalu: elamisluba küsivalt vene kodanikult peaks uurima, mida ta arvab Ukraina sõjast ja Eesti okupeerimisest

Kodakondsuse andmine põhineb täna formaalsetele nõuetele, see tähendab põhiseaduseeksamit, keelenõudeid ja vannet olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, kirjeldas Reinsalu. „Ma arvan, et on täiesti adekvaatne panna lauale küsimus, et tegelikult inimesed peaksid andma lojaalsusdeklaratsiooni. See tähendab hinnangu selle kohta, milline on nende arusaam, mis puudutab Venemaa genotsiidisõda, milline on inimeste arusaam, mis puudutab Eesti minevikku ja Eesti õigusvastaste okupeerimist ja annekteerimist.“ Muidu saavad Reinsalu hinnangul elamisloa või lausa kodakondsuse ka isikud, kes küll valdavad eesti keelt, ent on oma meelsuselt eestivaenulikud. Eriti puudutab see praegu Eestile vaenuliku riigi Vene Föderatsiooni kodanike elamislubade pikendamist või väljastamist, lisas Reinsalu.