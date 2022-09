Zahharova: Nord Streami intsidendid toimusid USA täieliku kontrolli all olevas Taani ja Rootsi majandusvööndis

„See on Taani ja Rootsi majandusvöönd, <...> need on need samad NATO-kesksed riigid, mis on Ameerika relvi pungil, mida kontrollivad täielikult Ameerika eriteenistused,“ lausus Zahharova Vene esipropagandisti Vladimir Solovjovi saates „Solovjov.Live“, vahendas TASS.