Helsingin Sanomat: Soome piir sulgub Vene turistidele ööl vastu homset

Helsingin Sanomate andmetel meenutab uus kord koroonaaja reegleid piiril selle erinevusega, et riiki sisenemise piirangud puudutavad ainult Venemaa kodanikke ja riiki sisenemise tõkestamise põhjus on teine.

Helsingin Sanomat kirjutab, et praktikas on küsimus selles, et eriti Eesti on kritiseerinud Soome avatud piiri.