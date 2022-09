VIDEO | Gruusia aktivistid tervitavad piiril venelasi Ukraina lippude ja rahvalauluga

„Oleme veendunud, et Vene-Gruusia piir tuleks Venemaa kodanike jaoks sulgeda,“ ütles opositsioonipartei Droa liige Giga Lemonjaba. „Leiame, et Venemaa kodanikelt tuleks võtta võimalus registreerida Gruusias pangakontosid, registreerida vallasvara, registreerida ettevõtteid ja saada ajutist või alalist elukohta.“

„Me ei tea, kes nad on, võib-olla on nad Vene agendid või Vene sõjaväelased,“ ütles Ukraina aktivist Mihailo Ulianin, et näeb põgenikes selgelt ohtu Gruusiale. „Äkki mõne aja pärast ütleb Venemaa valitsus, et meil on Gruusias palju venelasi ja me tahame neid päästa,“ lisas ta.