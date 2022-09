CNN: Euroopa julgeolekuametnikud märkasid Nord Streami lekete piirkonnas Vene mereväe laevu

Pole selge, kas nendel laevadel oli mingi seos plahvatustega, mis lekked tekitasid, teatasid allikad, aga see on üks paljudest asjadest, mida uurima hakatakse.

Kolm USA ametnikku ütlesid, et USA-l ei ole veel ammendavat seletust selle kohta, mis juhtus.

Ühe Taani sõjaväelase sõnul tegutsevad Vene laevad selles piirkonnas pidevalt. See allikas rõhutas, et Vene laevade viibimine selles piirkonnas ei viita tingimata sellele, et Venemaa lekked tekitas.