OTSEBLOGI | Arestovõtš ja ISW ennustavad Vene vägede kotti sattumist Lõmani piirkonnas

„Seda liikumist ei saa enam peatada. Ja neid ootab seal väike sümpaatne „kott“ (...) Keegi seal enam midagi täiendama ei hakka. Kõik on seal juba „kohal“,“ ütles Arestovõtš.

Nimelt arutasid Vene sõjablogijad eile ISW teatel Ukraina edusamme Lõmani ümbruses üha suureneva murega, väites, et Vene vägesid võib selles piirkonnas oodata peatne lüüasaamine.

„Mitmed Vene mikroblogijad ja tuntud sõjakorrespondendid väitsid, et Ukraina väed liikusid edasi Lõmanist läänes, põhjas ja kirdes ning teevad tööd koti sulgemiseks Vene vägede ümber Lõmanis ja Siverskõi Donetsi jõe põhjakallast mööda selles piirkonnas. Vene blogijad märkisid, et Ukraina väed ohustavad Vene positsioone ja kommunikatsiooniliine, mis toetavad Lõmani grupeeringut. Lõmani koti kokkuvarisemisel oleks tõenäoliselt rasked tagajärjed Vene grupeeringule Donetski oblasti põhjaosas ja Luhanski oblasti lääneosas ning see võib võimaldada Ukraina vägedel ohustada Vene positsioone Luhanski oblasti läänepiiril ning Sjevjerodonetski-Lõssõtšanski piirkonnas.