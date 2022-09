Suurbritannia ametivõimud oma sõdurite kohalolu vähendamisest: kui Venemaa ähvardaks sõjaliselt Eestit, reageeriksime sellele

Britid rõhutasid, et tänases The Times'i uudises polnud tegelikult miskit uudset. „Ütlesime algusest peale väga selgelt, et see on ajutine ja maksimaalselt kuueks kuuks,“ toonitasid ametivõimud. Otsus kõnealust väegruppi Eestis pikemalt hoida tehti maikuus.