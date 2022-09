TULIPUNKT: EUROOPA | Üheksa Euroopa väljaannet, sealhulgas Delfi, alustavad ainulaadset koostööd

„Olukorras, kus Euroopa avalik arutelu on endiselt killustatud riigisisestesse meediamullidesse, on selline piirideülene koostöö hädavajalik,“ ütles Christian-Zsolt Varga, projekti „Tulipunkt: Euroopa“ (ingl k „European Focus“) juhtivtoimetaja ja üks kaasasutajatest. „Tahtsime luua keskkonna, kus Euroopa „suur pilt“ oleks käega katsutav, sest tihti on see oma keerukuse tõttu hoomamatu.“