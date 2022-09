USA saatkond kutsus oma kodanikke viivitamatult Venemaalt lahkuma

Saatkond teatab, et Venemaa alustas 21. septembril oma kodanike mobiliseerimist relvajõududesse, et toetada sissetungi Ukrainasse. Venemaa võib saatkonna teatel keelduda tunnustamast topeltkodakondsete USA kodakondsust, mitte võimaldada neile ligipääsu USA konsulaarabile, takistada nende Venemaalt lahkumist ja võtta nad sõjaväeteenistusse.

Lisaks sellele teatab saatkond, et kommertslendude võimalused Venemaalt lahkumiseks on praegu äärmiselt piiratud ja tihti olematud. Maismaateed auto ja bussiga on aga endiselt avatud. „Kui te tahate Venemaalt lahkuda, peaksite te tegema sõltumatuid asjakorraldusi niipea kui võimalik,“ soovitab saatkond.