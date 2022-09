TIME valis Kaja Kallase 100 tulevikutegija hulka

„Euroopa Liidus on Kallas tugevaks hääleks meie ühises toetuses Ukrainale, mis kannatab Venemaa põhjendamatu agressiooni all. Põhimõtteline muutus meie julgeolekukeskkonnas on viinud Soome ja Rootsi NATO liikmelisuse taotlemisele. Eesti toetus meie taotlusele on kogu protsessi vältel olnud vankumatu. Kaja Kallas juhib oma riiki tugeva euroopaliku veendumusega, mis kahtlemata süveneb veelgi meie piirkonna ühise tugevdatud kaitsega,“ sõnas Marin.