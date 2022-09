VIDEO | Vene riigiduuma spiiker: referendumil tehtud otsus päästab miljonite inimeste elud genotsiidist

Venemaal teatati täna Ukraina okupeeritud aladel toimunud „referendumite“ tulemused ja nagu oli oodata, näitasid need rahva „palavat soovi“ Venemaa koosseisu astuda. Kui „Donetski rahvavabariigi keskvalimiskomisjoni esimees“ Vladimir Võssotski teatas, et poolthääli oli 99,2%, siis Luhanskis andis „oma hääle“ Venemaa koosseisu astumise poolt 98,42% valijatest, Zaporižžjas 93,11% ja Hersonis 87,05%.

Ukraina välisministeerium teatas, et „referendumid“ olid järjekordne Venemaa kuritegu. „Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblast nagu ka Ukraina Krimm jäävad Ukraina suveräänseks territooriumiks. Ukrainal on täielik õigus taastada oma territoriaalne terviklikkus sõjaliste ja diplomaatiliste vahenditega ning ta jätkab ajutiselt okupeeritud territooriumide vabastamist. Ukraina ei nõustu kunagi ühegi Venemaa ultimaatumiga,“ teatas Ukraina välisministeerium.

Ukraina idaosas, Venemaa poolt okupeeritud aladel toimusid 23.–27. septembril referendumid Venemaaga ühinemise üle. Kuigi Venemaa on kuulutanud rahvahääletuse edukaks, ei tunnusta lääs libareferendumi tulemusi.

„EL mõistab ebaseaduslike „referendumite“ läbiviimise ja nende võltsitud tulemuse hukka. See on Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse järjekordne rikkumine koos inimõiguste süstemaatilise rikkumisega. Me tunnustame ja julgustame ukrainlasi, kes jätkavad vastupanu Venemaa sissetungile,“ kirjutas Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.