Kreml: oletada, et Venemaa on osaline Nord Streami intsidentides, on rumal ja absurdne

„See on üsna ettearvatav ja ettearvatavalt rumal ja absurdne on sellised versioone välja öelda,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul on gaasitorude kahjustused Venemaa jaoks suur probleem. „Nord Stream 2 mõlemad juhtmed on täidetud gaasiga, kõik süsteemid pumpamiseks valmis ja see gaas on väga kallis,“ lausus Peskov.