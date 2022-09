Kuuba elektrivõrk varises orkaani järel kokku ja kogu saar jäi vooluta

Kuuba lääneosas puhus eile rajutuul ja paduvihm tekitas üleujutusi. Kõik see mõjutas infrastruktuuri, teatas riiklik meedia. Hävisid mõned riigi olulisemad tubakakasvandused, vahendab Guardian.

Teatati, et elektrivarustus taastatakse järk-järgult teisipäeva õhtul ja kolmapäeva hommikul.

Kuuba elektriliidu esindaja Lázaro Guerra Hernández ütles, et tööd tehti kogu öö ja elektrivarustus taastatakse järk-järgult. Ta nimetas seda „erakordseks juhtumiks – täielikuks nulliks“.

„Me alustame süsteemi taastamise protsessi. See on protsess, mis võtab aega, seda tuleb teha täpselt,“ ütles Guerra Hernández.

Saare aastakümneid vana elektrivõrk on probleeme tekitanud juba kuid ja elektrikatkestused on tavalised, aga ametnike sõnul ei pidanud see nüüd tormile vastu ja tuled kustusid Kuuba kõigi 11,3 miljoni elaniku jaoks.