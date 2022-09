FOTOD | Viljandi punamonumendi ühishauast on leitud juba üle saja inimese säilmed

Lille sõnul oli punamonumendi peal kirjas, et hauda on maetud vaid kuus inimest, kuid väljakaevamiste käigus on leitud juba üle saja inimese säilmed. „Raske on prognoosida, palju neid seal olla võib. Neid võib olla mitusada,“ sõnas ta ning lisas, et langenud on hauas kobaras koos. „Neid on maetud sinna mitmes kihis.“