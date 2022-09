Kalev Stoicescu: venelased võisid pommid gaasijuhtmele istutada juba paigaldamise ajal

Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu sõnul ei saa välistada, et pommid on olnud torude küljes juba juhtme paigaldamise ajast saati. „Me võime arvata, kes selle taga on,“ viitas Stoicescu Venemaale. Ta märkis, et täpseid tõendeid istutatud pommide kohta siiski veel ei ole, vaid tegemist on spekulatsiooniga.