Erakondade reiting: Reformierakonna langus jätkub

EKRE liigub jätkuvalt tõusvas trendis, juuli lõpust on rahvuskonservatiivid kasvatanud oma toetust 6,5% võrra. See on viinud EKRE toetuse kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuste küsitlustega alustas. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on viimastel nädalatel stabiliseerunud.