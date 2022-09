Läti valitsus kuulutas välja eriolukorra Läti-Vene piiril

Eriolukord hakkab kehtima kolmapäevast kuni selle aasta detsembrini. Piiril eriolukorra välja kuulutamisega sulgetakse ka Pededze piiripunkt.

Eriolukorra korraldus tähendab, et Läti-Vene piiril tugevdatakse piirivalvet ning suurendatakse kontrolli saabuvate Venemaa kodanike suhtes. Riiklikud relvajõud, politsei ja julgeolekuteenistus abistavad piirivalvet kontrollimisel.

Läti siseministeeriumist märgiti, et mobilisatsiooni pärast lahkuvate venelaste tõttu suureneb koormus piiripunktides kiiresti. Samuti, arvestades Venemaa kodanikele kehtestatud piiranguid Lätti sisenemiseks, on võimalik, et inimesed püüavad Läti-Vene piiri ületada ebaseaduslikult.

„Võttes arvesse ettevaatuspõhimõtet, mis demokraatlikus õigusriigis tähendab, et ei tohiks oodata, kuni tegelik kahju on juba tekitatud, on vaja võtta õigeaegselt tõhusaid ja proportsionaalseid meetmeid, et ennetada võimalikku ohtu Läti sisejulgeolekule,“ ütles Läti välisministeerium.

Samal ajal tunnistas ministeerium, et kui erakorralist seisukorda ei kuulutata välja, on oht, et ebaseaduslikult piiri ületavate isikute arv võib suureneda.