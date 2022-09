FOTOD | Reinsalu kohtumisel ÜK riigiministriga: peame NATO idatiiva tugevdamisega kiiresti edasi liikuma

Välisminister Reinsalu tänas kohtumisel Ühendkuningriiki panuse eest Eesti ja Euroopa julgeolekusse, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamisse, ning rõhutas Madridis vastu võetud uue strateegilise kontseptsiooni rakendamise olulisust. „Juunikuus Madridis toimunud NATO tippkohtumisel olid liitlased üksmeelel selles, et Venemaa on alliansi peamine julgeolekuoht. Seetõttu peame jätkama tööd alliansi kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamist puudutavate otsuste kiirel ja täielikul rakendamisel,“ ütles Reinsalu.

Kaht riiki seob ka koostöö uute ja murranguliste tehnoloogiate, muu hulgas innovatsioonikiirendi DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) arendamisel. „See aitab meil küberjulgeoleku ja digilahenduste arendamisel koostööd veelgi tihendada,“ ütles Reinsalu. Ta lisas, et koostöös Ühendkuningriigiga toetatakse ka Ukraina digisektori toimepidevuse säilitamist.

„Ühendkuningriigi jätkuv tugi Ukraina abistamisel on märkimisväärne,“ ütles Reinsalu. Ta rõhutas, et samas on oluline suurendada lääneriikide humanitaar- ja kaitseabi Ukrainale, kes võitleb mitte ainult oma vabaduse, vaid kogu demokraatlikule maailmale väärtuslike põhimõtete eest. „Venemaa hävitab teadlikult muu hulgas inimeste kodusid ning kütte- ja kanalisatsioonitaristut,“ märkis ta. „Seetõttu arutasime hädavajaliku abi andmist Ukrainale ees ootavaks talvehooajaks.“

Reinsalu tunnustas samuti Ühendkuningriigi otsust kehtestada sanktsioonid neile, kes aitasid kaasa Donetski ja Luhanski „vabariikide“ ebaseaduslikele referendumitele Ukraina okupeeritud aladel. Nii nagu Ühendkuningriik, ei tunnista Eestigi eales, et Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud alad kuuluvad kellelegi teisele kui ainult Ukrainale. „Venemaa peab vastutama genotsiidisõja eest Ukrainas. Rahvusvahelise agressioonikuritegude tribunali loomine on meie kohustus,“ ütles välisminister ja lisas, et Eesti ühes samameelsete riikidega jätkab Ukraina toetamist, kuni Venemaa oma julma sõja kaotab.