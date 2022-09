Jälitamine, mõrvaähvardus ja autole kraabitud Z-täht. Delfi ajakirjanikke rünnati

Valvekaamera salvestiselt nähtub, et ajakirjanike kodu kõrvalmajas elav mees viskas 21. septembril esmalt prügi konteinerisse, ronis seejärel läbi maju eraldava aia ja läks ajakirjanike auto juurde. Terava esemega kraapis ta autouksele Venemaa agressiooni õigustava Z-tähe, tekitades sel moel 3000-eurose kahju.

Varem ähvardas ahistaja, kelle isik on politseile teada, Delfi ajakirjanikud mõrvata. Kahe kuu jooksul vaatas sama inimene Delfi töötajate korteri akendesse ja jälgis sageli nende liikumist oma rõdult.

Ajakirjanikud on tänaseks esitanud politseile kaks avaldust – seoses auto kahjustamisega ning seoses ohuga oma tervisele ja elule, sest ahistaja oli juba varem naissoost ajakirjanikku tõuganud.

Küsimusele, kuidas käituda, kui see mees jälle agressiivselt käitub või ründab, vastas politseiuurija: „Ma ei tea, palgake turvafirma.“

Politsei pressiesindaja Elizaveta Belous ütles Delfile, et 22. septembril algatas politsei väärteoasja karistusseadustiku § 218 alusel – seoses vara kahjustamisega. Politsei sai teate, et mees on naabri autot kriimustanud. See ei olnud konflikti osapoolte vahel esimene juhtum.

Kaks kuud tagasi juulis alustas politsei sama isiku kohta menetlust karistusseadustiku § 121 alusel, mis puudutab teisele inimesele tervisekahjustuse tekitamist, samuti valu tekitava füüsilise vägivalla kasutamist.

Uurimine on pooleli, asjaolusid selgitatakse

„Uurimise käigus selgitatakse välja, kas need kaks juhtumit on omavahel seotud, ning selgitatakse välja põhjused, miks kannatanu autot kriimustati, miks kraabiti agressorriigi sümboliks olev sümbol Z ning kas see võib olla seotud ohvri ametialase tegevusega . Vihkamist õhutavate sümbolite kasutamine Ukraina sõja kontekstis pole lubatud mitte mingil juhul,“ selgitas Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

„Politsei suhtub sellistesse olukordadesse tõsiselt, eriti kui üleastumise põhjus on seotud isiku kutsetegevusega,“ rääkis Kumm. „Ajakirjandusvabadus on üks demokraatia põhiväärtusi ja ajakirjanike vastu suunatud ähvardused on meie ühiskonnas vastuvõetamatud. Kui teid ähvardatakse, peaksite võimalusel vältima kontakti agressoriga, vältima konflikte ja helistama politseisse.“