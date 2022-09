Kaitseväe juhataja Martin Herem: ajateenistus tuleks pikendada 12 kuule

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Delfile, et praegu pole sellist ajateenistuse pikendamise plaani tema lauale toodud, kuid ta on valmis kaitseväe juhatajaga seda arutama.

Endine kaitseväe juhataja Riho Terras kirjutas oma sotsiaalmeedias, et kui kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne on, et ajateenistust tuleb pikendada, siis ei saa valitsus, riigikogu ja ühiskond laiemalt seda ignoreerida. „Kindlasti on teema arutamist väärt ja pole ühtegi põhjust kahelda Martin Heremi ettepaneku põhimõtteis,“ kirjutas Terras.