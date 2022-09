Saksa opositsiooniliider süüdistas Ukraina põgenikke „sotsiaalturismis“

Eilses intervjuus kritiseeris Merz seda, et Saksamaale põgenenud ukrainlased aeg-ajalt Ukrainasse reisivad. Merz ütles, et suur osa Ukrainast põgenenutest „kasutavad seda süsteemi ära“. „Siin on meil probleem, see suureneb. Me osutasime sellele kevadel, et see probleem võib tekkida,“ ütles Merz, kelle sõnul mängis Saksa liiduvalitsus kurti.