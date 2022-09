Setomaal põrkasid kokku PPA buss ja rong. Kolm piirivalvurit said viga, kaks neist väga raskelt

Raske liiklusõnnetus juhtus täna kella 11.30 ajal, kui Võrumaal Setomaa vallas Kolodavitsa külas Veski tõkkepuuta ülesõidul juhtus raske liiklusõnnetus, kus omavahel põrkasid kokku piirivalve kiirreageerijate buss ning reisirong. Politseisõidukis viibis kolm piirivalvurit, kes said kõik viga, neist kahe seisund on väga raske. Reisirongis viibis peale vedurijuhi veel kaks reisijat, neist keegi õnnetuses viga ei saanud.

Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Baldur Pildeni sõnul liikus politseibuss Piusalt Koidula suunas, kui sõitis raudteeülesõidul ette Koidulast Tartu suunas liikunud reisirongile. „Praeguse info kohaselt ei olnud kiirreageerijad teenindamas väljakutset, küll täitsid nad teenistuskohustusi ning olid teel treeningule. Mis põhjusel nad lähenevat reisirongi ei märganud ning sellele ette sõitsid, on alles selgitamisel,“ selgitas operatiivjuht.

„Õnnetuses raskelt viga saanud piirivalvurite masinast kätte saamiseks tuli päästjatel nad välja lõigata. Kaks piirivalvurit said õnnetuses väga raskelt viga ning nad viidi TÜ kliinikumi, kolmandale piirivalvurile anti esmaabi kohapeal ning tema haiglaravi ei vaja,“ selgitas operatiivjuht. Ta väljendas südamest lootust, et meedikute pingutused raskelt viga saanud kolleegide abistamisel annavad tulemusi. Pilden märkis, et samal ajal raskelt viga saanud kolleegide abistamisega pakume tuge ka nende lähedastele ning meeskonnaliikmetele, keda kolleegidega juhtunu arusaadavalt väga tugevalt mõjutab.