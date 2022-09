Isamaa ja EKRE algatasid umbusalduse avaldamise Elva vallavalitsusele

Elva vallavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Fred Koppeli sõnul heidavad volikogu liikmed vallavalitsusele ette nõrka juhtimist ja finantsdistsipliini, mida eriti selgelt näitab värske eelarvestrateegia ja arengukava. „Vallavalitsus on eelarvestrateegia ja arengukavaga sisuliselt tunnistanud Elva valla investeerimisvõimetuks. Ujula ehitamine on lükatud määramatusse tulevikku. Vallajuhid küll möönavad, et investeerimisvõimekust saaks tõsta, kärpides püsikulusid, kuid samas ei olda nõus kärpeid tegema,“ loetleb Koppel umbusalduse tagamaid.



Vallavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Aivar Õun märgib, et vajadus umbusaldusavaldus esitada oli kasvanud möödapääsmatuks. „Volikogusse valitud liikmed kannavad vastutust seista valla arengu eest. Kui istuv võimukoalitsioon järjekindlalt ignoreerib opositsiooni konstruktiivseid ettepanekuid valla juhtimise parandamiseks, on umbusalduse esitamine meie kohus,“ lisab Õun.



Umbusaldamise hääletus toimub järgmisel (erakorralisel) volikogu istungil, mille toimumisaeg ei ole veel teada. Samal istungil valitakse umbusaldamise teostumise korral ka uus vallavanem.



Umbusalduse algatajad:

Rein Abel, EKRE fraktsioon

Tõnu Aigro, Isamaa fraktsioon

Peeter Ernits, EKRE fraktsioon

Juhani Jaeger, Isamaa fraktsioon

Inna-Inga Kalmus, Isamaa fraktsioon

Lauri Koni, EKRE fraktsioon

Fred Koppel, Isamaa fraktsioon

Toomas Laatsit, fraktsioonitu

Birgit Lõhmus-Komleva, EKRE fraktsioon

Marek Pihlak, Isamaa fraktsioon

Raimond Pihlap, Isamaa fraktsioon

August Vester, EKRE fraktsioon

Aivar Õun, EKRE fraktsioon