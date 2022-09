Medvedev: lääne vastused Vene tuumaähvardustele on diarröalise demagoogia purskkaevud koos tigeda kraaksuva retoorikaga

„Meie vaenlased armastavad teha ülespuhutud avaldusi. Opereerida terminitega „vabadus“, „demokraatia“, „missioon“. Tegelikult on see kõik ainult rituaalne sõnaline kõhulahtisus. Diarroilise demagoogia purskkaevud koos tigeda kraaksuva retoorikaga on ammu saanud anglosaksi maailma läbiproovitud relvaks, millega nad valavad üle kogu ülejäänud inimkonna, püüdes hoida oma erandlikkust ja õigust maailma valitseda.