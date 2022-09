FOTOD | Sünoptik ja isehakanud põieuurija Jüri Kamenik astus kohtu ette

Kivioja rõhutas, et väga oluline on seksuaalkuriteo ohvriks langedes küsida abi. „Alati on võimalus esmalt küsida nõu Ohvriabi kriisiinfo telefonilt või helistada anonüümselt lasteabi telefonile või kirjutada neile veebis. Spetsialistid saavad nõu anda, kuidas edasi käituda, ning toetada ja julgustada ohvrit abi otsima.“