Suvel Tartus elektritõukeratta õnnetuses hukkunud poiss ei tahtnud kiirabi kutsuda, et vältida pahandusi

Lastele alkoholi kättesaadavaks teinud ning koju toimetanud kulleri osas alustas politsei väärteomenetluse. Menetluses selgus, et kuller toimetas tellitud joogid ette antud aadressil ukse taha ning kaupa lapsele üle andes ei küsinud ta lapselt isikut tõendavat dokumenti, mida aga pidanuks ning millega saanuks tuvastada, et tegu on alaealisega, kellele alkoholi üle anda ei tohi. Mehele määrati väärteomenetluses karistuseks rahatrahv.

On taunimisväärne ning muret tekitav, kui kergekäeliselt täiskasvanud lapseealistele alkohoolsed joogid kättesaadavaks teevad. Politsei on kullerteenuste pakkujatega suhelnud ja oleme juhtinud nende tähelepanu asjaolule, et kui rakenduse kasutamine on tehtud sedavõrd mugavaks ja sinna konto loomine kõikidele, sealhulgas alaealistele sedavõrd lihtsaks, peavad kaupu kohale toimetavad kullerid olema sedavõrd ettenägelikumad ja tähelepanelikumad ning ilmtingimata alkohoolseid jooke üle andes kliendi eakohasust kontrollima. Sõltuvusainetesse suhtumine saab alguse eeskujust ja kodust ning seda enam on oluline, et täiskasvanud oleks oma hoiakutega ja suhtumisega noortele igakülgselt eeskujuks.