Venemaa andis kodakondsuse Edward Snowdenile

Snowden kirjutas hiljem Twitteris jätkuks oma 2020. tehtud säutsule, milles avaldas soovi saada Venemaa kodakondsus, et peale kahte aastat ootamist on tema pere saamas veidi stabiilsust.

„Ma palvetan, et neil – ja meil kõigil – oleks privaatsust,“ lisas Snowden.

USA ametivõimud on aastaid soovinud, et Snowden naaseks USA-sse, et tema üle saaks spionaažisüüdistuse alusel pidada kriminaalprotsessi.