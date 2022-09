Millise suuna võtab Mussolini ideede tuules poliitikuks kujunenud uus Itaalia peaminister? Ekspert: Italexiti peale ma ei panustaks

„Äärmuslikud parteid on aru saanud, et kui nad on liiga äärmuslikud, täiesti radikaalsed, siis kõnetavad nad väga väikest gruppi ühiskonnast. Kui tahavad suuremat toetust, siis peavad liikuma radikaalsetest vaadetest eemale ja hakkama nägema laiemat pilti,“ rääkis presidendi välisnõunik Celia Kuningas-Saagpakk. „Meloni on selle muutuse läbi teinud.“